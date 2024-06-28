В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями

На сегодняшний день их присутствие с превышением экономического порога вредоносности выявлено на площади более 40 тыс га, 37 из которых уже подвержены обработке с помощью наземной, авиа и ручной техники.

Такие работы активно ведутся в Лаганском, Ики-Бурульском, Кетченеровском, Октябрьском, Целинном, Юстинском и Яшкульском районах.

Всего в текущем году такие мероприятия прогнозируются на территории степного региона на площади около 60 тыс га.