В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями

В текущее время обработанная площадь в Республике составляет свыше 15 тыс. га. Региональный Минсельхоз совместно с заинтересованными органами, а также районными муниципальными образованиями на постоянной основе осуществляет мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано свыше 1 млн. га. На сегодняшний день активно проводят обработки в Лаганском, Юстинском и Октябрьском районах.

Об этом нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства.