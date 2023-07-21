24 июля, 09:23
В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями
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В текущее время обработанная площадь в Республике составляет свыше 15 тыс. га. Региональный Минсельхоз совместно с заинтересованными органами, а также районными муниципальными образованиями на постоянной основе осуществляет мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано свыше 1 млн. га. На сегодняшний день активно проводят обработки в Лаганском, Юстинском и Октябрьском районах.
Об этом нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства.