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24 июля, 09:48
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На этой неделе в «Ойрат-Арене» состоится открытый традиционный командный турнир по настольному теннису

На этой неделе в «Ойрат-Арене» состоится открытый традиционный командный турнир по настольному теннису

Его проводят в память об Анатолии Куберлинове. Основателя настольного тенниса Калмыкии, заслуженного работника физической культуры РСФСР, он внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

В соревнованиях примут участие свыше двадцати команд из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Ставропольского края, Москвы, Кабардино-Балкарии, Дагестана и других регионов. Об этом нам сообщили в пресс-службе республиканской спортшколы олимпийского резерва.

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