На этой неделе в «Ойрат-Арене» состоится открытый традиционный командный турнир по настольному теннису

Его проводят в память об Анатолии Куберлинове. Основателя настольного тенниса Калмыкии, заслуженного работника физической культуры РСФСР, он внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

В соревнованиях примут участие свыше двадцати команд из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Ставропольского края, Москвы, Кабардино-Балкарии, Дагестана и других регионов. Об этом нам сообщили в пресс-службе республиканской спортшколы олимпийского резерва.