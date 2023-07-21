  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 июля, 08:55
Новости

Сегодня школьники Калмыкии могут принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России»

Сегодня школьники Калмыкии могут принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России»

Она направлена на популяризацию традиций и культуры. Акция организована в рамках межведомственного проекта Минкультуры и Минпросвещения России. «Культура для школьников». Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Все работы оценит экспертная комиссия в составе известных российских деятелей в области народной культуры. Жюри выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Отметим, что имена победителей будут объявлены 22 августа.

Фото: Культура для школьников

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия