Сегодня школьники Калмыкии могут принять участие в ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России»

Она направлена на популяризацию традиций и культуры. Акция организована в рамках межведомственного проекта Минкультуры и Минпросвещения России. «Культура для школьников». Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Все работы оценит экспертная комиссия в составе известных российских деятелей в области народной культуры. Жюри выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Отметим, что имена победителей будут объявлены 22 августа.

Фото: Культура для школьников