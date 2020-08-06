В Калмыкии продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Как сообщает региональное министерство социального развития, труда и занятости, её цель – помочь малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году. В Кетченеровском районе, сотрудники местного комплексного центра социального обслуживания населения в рамках акции планируют охватить 23 семьи. Примечательно, что в сборе средств участвуют жители района, предприниматели и муниципальные организации.