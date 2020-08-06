ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

По отчетным данным на 10 августа, еще 108 человек инфицированы коронавирусом, теперь число болеющих достигло 26 051. Также региональный оперштаб сообщает, в тяжелом состоянии 30 человек и половина из них на аппарате искусственной вентиляции легких. За сутки зарегистрированы 3 летальных исхода. Всего умерших 499. В госпиталях - 813 граждан, в режиме домашней изоляции - 3863. Выздоровели 103 человека.