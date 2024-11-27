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29 ноября, 07:42
НовостиМолодёжная политикаСобытие

В Элисте во Дворца детского творчества состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников Калмыцкого медицинского колледжа имени Т. Хахлыновой.

В Элисте во Дворца детского творчества состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников Калмыцкого медицинского колледжа имени Т. Хахлыновой.

Этот ритуал по традиции проводится во многих колледжах и университетах для новичков. Цель посвящения в студенты - символ принятия первокурсников в студенческое братство.

Праздничная программа была посвящена им, первокурсникам, выбравшим для себя профессию медицинского работника. Торжественная клятва, вручение студенческого билета – все это памятные и драгоценные моменты в жизни вчерашних школьников. Для них посвящение в студенты - особенное событие, которое распахивает двери в новый, пока неизведанный, но волнующий мир.

Фото: Дворец детского творчества

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