В Калмыкии продолжается 2 этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый»

Участники определились большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования в первом этапе, в сентябре.

Любой желающий мог выбрать того полицейского, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного. Теперь жителям республики предстоит избрать одного из 8 претендентов из Городовиковского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Приютненского, Лаганского, Яшкульского районов и Элисты.