12 октября, 17:57
В Калмыкии продолжается 2 этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый»
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Участники определились большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования в первом этапе, в сентябре.
Любой желающий мог выбрать того полицейского, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного. Теперь жителям республики предстоит избрать одного из 8 претендентов из Городовиковского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Приютненского, Лаганского, Яшкульского районов и Элисты.