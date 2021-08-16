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12 октября, 17:57
Новости

В Калмыкии продолжается 2 этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый»

В Калмыкии продолжается 2 этап Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый»

Участники определились большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования в первом этапе, в сентябре.

Любой желающий мог выбрать того полицейского, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного. Теперь жителям республики предстоит избрать одного из 8 претендентов из Городовиковского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Приютненского, Лаганского, Яшкульского районов и Элисты.

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