В центре «Мой-бизнес» продолжается прием заявлений на предоставление поручительства

Это даст малому и среднему предпринимательству новые возможности для получения заёмного финансирования. Об этом рассказал руководитель центра Айс Манджиев. Такая мера со стороны учреждения стала возможна в условиях пандемии коронавируса.

С помощью поручительств те компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, теперь смогут получить доступ к заемному капиталу. Всю подробную информацию можно получить у специалистов.