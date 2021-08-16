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12 октября, 17:23
НовостиБизнесОбщество

В центре «Мой-бизнес» продолжается прием заявлений на предоставление поручительства

В центре «Мой-бизнес» продолжается прием заявлений на предоставление поручительства

Это даст малому и среднему предпринимательству новые возможности для получения заёмного финансирования. Об этом рассказал руководитель центра Айс Манджиев. Такая мера со стороны учреждения стала возможна в условиях пандемии коронавируса.

С помощью поручительств те компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, теперь смогут получить доступ к заемному капиталу. Всю подробную информацию можно получить у специалистов.

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