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26 сентября, 18:25
НовостиCOVID-19

В Калмыкии продлен режим ограничений до 24 октября включительно

В Калмыкии продлен режим ограничений до 24 октября включительно

  Соответствующее решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Решением Оперштаба продолжает действовать запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.

Разрешено проведение Экономического форума «Элиста-2021» в помещениях с числом участников не более 100 человек и режиме видеоконференции.

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