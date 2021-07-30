В Калмыкии продлен режим ограничений до 24 октября включительно

Соответствующее решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Решением Оперштаба продолжает действовать запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.

Разрешено проведение Экономического форума «Элиста-2021» в помещениях с числом участников не более 100 человек и режиме видеоконференции.