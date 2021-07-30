За сутки выявлены 65 новых случаев заражения коронавирусом

Всего за период пандемии инфицированы более 30 тысяч 300 человек. В медучреждениях лечатся 475 жителей региона. Большая часть в элистинских госпиталях, остальные – на базе больниц в 8 районах.

29 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 13 из них – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Зарегистрированы с воскресенья еще два летальных исхода. Общая цифра уже приближается к шестистам случаям. В режиме домашней изоляции – чуть более 3 тысяч человек.