В Калмыкии продлен режим ограничений до 15 августа включительно

Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 15 августа текущего года. Соответствующий указ подписан Главой Калмыкии Бату Хасиковым на основании решения, принятого региональным Оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Продолжает действовать ограничение на проведение всех видов массовых мероприятий. Также решением оперативного штаба приостанавливается деятельность театров и концертных залов (за исключением осуществления репетиционной деятельности государственными учреждениями культуры).

Как отметил Глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, в республике рост заболеваемости отмечается во всех районах, но не взрывной. «Большая часть зараженных болеет в легкой форме. Но с ростом заболевших растет доля тяжелых и среднетяжелых больных», – подчеркнул Джангар Николаевич.

«Министерство здравоохранения развернуло дополнительные мощности, медики снова уходят в красные зоны, нагрузка растет. Медработники готовы к работе, запас сил и средств имеется», – поделился министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

По поручению Главы республики выделены дополнительные средства на лекарства и расходные материалы для проведения исследований (методом ПЦР) на коронавирусную инфекцию. Проводится работа по расширению госпитальной базы, развернуто 760 инфекционных коек. Усилены рейдовые мероприятия сводных групп, сформированные из числа уполномоченных органов государственной власти, Роспотребнадзора, по соблюдению санитарных предписаний в местах с большим скоплением людей.

В регионе растет число вакцинированных. На сегодня привито более 55 тыс. человек. Прорабатываются дополнительные меры: расширяется география пунктов вакцинации, в том числе мобильных пунктов.

«Вакцинация – это единственный способ сберечь свое здоровье. На сегодняшний день научно доказано и опытом, и статистическими наблюдениями, что вакцинация снижает риск появления тяжелых случаев практически на 100 процентов», – подчеркнул Джангар Санджиев.