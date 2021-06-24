В числе 30 регионов, где заемщики берут наибольшее количество ипотечных кредитов названа Калмыкия

В июне 2021 года рост ипотечных кредитов по сравнению с маем составил 12%. В этом списке также Мурманская, Архангельская и Томская области, Москва и Санкт-Петербург.

Средний размер ипотечного кредита впервые превысил 3 млн рублей, увеличившись за июнь на 134 тыс. рублей, по данным Объединенного кредитного бюро.

На столь быстрый рост среднего размера кредита повлияли, говорят эксперты, прежде всего, цены на недвижимость. Поскольку гражданам пришлось занимать у банков больше средств, то им пришлось увеличить и срок кредитования.