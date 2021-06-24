Аномальная жара в Калмыкии с превышением климатической нормы по температуре воздуха на сохранится до 22 июля

Так сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Установилась антициклональная погода - много солнца, испепеляющая жара. Она сохранится всю ближайшую неделю, до среды включительно, причем пекло с каждый днем будет накаляться. "Вечером в среду на следующей неделе подтянется с запада циклон. И начнет накрывать Крым. И если в четверг грозовые ливни пойдут везде, то нижнее Поволжье - Астраханскую область, Калмыкию и часть Дагестана, они обойдут" - сказал он.

С понедельника в традиционно самых жарких регионах Юга России - Калмыкии и Астраханской столбики термометров будут подниматься до 40-45 градусов. В ближайшие дни будет очень высокий ультрафиолетовый индекс, который может достигать 8-10 единиц, это почти как на экваторе.

В условиях экстремальной температуры следует воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы. Это может привести к ожогам - как кожи, так и роговицы глаз, тепловым ударам и другим негативным последствиям", - пояснил синоптик.

На территории Калмыкии действует особый противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия призывает жителей и гостей региона быть более предусмотрительными, и напоминает элементарные правила безопасности - ни в коем случае не поджигать сухую траву, сжигать мусор и отходы только на специально оборудованных площадках, не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их не потушенными. А также не разбрасывать стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

В дни аномальной жары следует уделить должное внимание правилам безопасности.