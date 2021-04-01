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20 апреля, 17:25
НовостиЭкономика

Предпринимателей Калмыкии становится больше

Предпринимателей Калмыкии становится больше

Для поддержки внутреннего бизнеса правительством региона были приняты беспрецедентные меры. А именно, новые льготы по снижению налоговых ставок помогли увеличить количество предпринимателей в Калмыкии. Они были введены для тех, кто впервые зарегистрировал свое дело на территории республики с 2020 года.

Преференциями можно воспользоваться до 1 января 2026 года. При этом плательщикам необязательно проживать здесь или находиться физически. Надо отметить, подобные меры приняты в Удмуртии, Чеченской республике. Калмыкия, в отличие от других регионов, плавно увеличивает налоговую ставку. И, по словам министра экономики и торговли Дмитрия Троицкого, Федеральная налоговая служба по Калмыкии будет проводить мониторинг, чтобы представители бизнес-сообщества, ранее осуществляющие деятельность, не могли закрыться и открыть свое предприятие вновь. Таким заявителям будет отказано.

 

 

 

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