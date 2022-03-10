В Калмыкии приступили к созданию общего территориального бренда

На базе центра «Мой бизнес» стартовал цикл обучающих семинаров для предпринимателей. Их проводит российская брендинговая компания. Цель работы - общими усилиями поднять имидж и узнаваемость продукции и услуг, произведенных в республике. Каким он может быть, бренд «Калмыкия», выясняла Татьяна Шолохова.

Татьяна Эрендженова - начинающий дизайнер. Рассказывает, что всегда мечтала поучаствовать в каком-либо масштабном проекте на благо республики. Поэтому и пришла на семинар по созданию территориального бренда. Татьяна считает, что ее навыки дизайна помогут определиться с главным символом степного края.

Идея брендирования территории состоит в том, что, если место обретает смысл и видение того, как оно будет развиваться, тогда у жителей, туристов и инвесторов появляются причины приезжать, оставаться и менять его к лучшему. Именно для первичного анализа существующей инфраструктуры, логистики и точек интереса гостей для Элисты и окрестностей и приехали специалисты одной из ведущих брендинговых компаний страны.

Создание устойчивых ассоциаций с регионом это, прежде всего, процесс социальный, а не экономический. Невозможно установить точные даты, когда бренд «Калмыкия» будет сформирован. И что именно- блюдо национальной кухни, жилище кочевника или сразу несколько понятий лягут в основу легко узнаваемого торгового знака– зависит от жителей республики. Поэтому серию обучающих семинаров проведут для представителей самых разных направлений бизнеса- от туристических агентств и ресторанов до мастеров народно-художественного промысла.

Итогом трёхдневной работы станет формирование плана по разработке единого территориального бренда и системы локальных брендов.