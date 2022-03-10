Уже почти год в поселке Ики-Бурул работает филиал Национального музея имени Пальмова

Он был создан для того, чтобы сохранить историческое наследие района и республики в целом. Его экспозиции постоянно пополняются новыми экземплярами. Подробности в материале.

Айса Гиляндикова впервые посетила музей при Ики-Бурульском доме культуры. К её большому удивлению, здесь она увидела портреты своих прадедушки и прабабушки Бадмы и Александры Гиляндиковых. Участники Великой Отечественной войны, они дошли до Берлина. Девушке было очень приятно, что история их боевого пути нашла отражение в работах калмыцких художников и навсегда увековечена для многих её земляков.

Смотритель музея Зинаида Урюбджирова провела ребятам обзорную экскурсию. За почти год его работы здесь появилось немало новых интересных экспонатов. Особая гордость – выставка картин Очира Кикеева, яркого представителя манджикинской земли – художника, чье имя теперь носит филиал Национального музея. Его жизнь и творчество повлияли на многие поколения живописцев Калмыкии и далеко за ее пределами. Его работы в жанре реализма на ребят произвели большое впечатление.

В музее представлены несколько экспозиций. Они рассказывают о самых важных вехах истории и развития Ики-Бурулького района - от первых поселений кочевников до современных достижений. Тематика выставок динамичная, меняется в зависимости от приближения важных дат в истории района.

Фонд учреждения культуры постоянно пополняется. В этом помогают местные жители, они приносят в музей различные старинные предметы, исторические документы.