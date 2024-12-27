В Калмыкии приступают к реализации проектов по строительству ступы Лотоса на территории аэропорта, созданию парка, который объединит традиции и школы буддизма.

Об этом сообщил сегодня глава региона Бату Хасиков. «Наряду с этим работаем над созданием новых инфраструктурных объектов в регионе в рамках подготовки и проведения III международного буддийского форума»,- отметил он. Также Бату Хасиков поручил правительству и всем районным муниципальным образованиям во взаимодействии с Центральным хурулом привести в порядок все буддийские объекты. «Россия станет точкой интеграции для ключевых буддийских стран. Благодаря форуму Калмыкия внесет свой вклад в укрепление взаимоотношений», - заключил глава.