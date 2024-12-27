13 января, 17:21
 5 °C
105,05
101,91
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 января, 16:45
НовостиСобытиеРелигия

В Калмыкии приступают к реализации проектов по строительству ступы Лотоса на территории аэропорта, созданию парка, который объединит традиции и школы буддизма.

В Калмыкии приступают к реализации проектов по строительству ступы Лотоса на территории аэропорта, созданию парка, который объединит традиции и школы буддизма.

Об этом сообщил сегодня глава региона Бату Хасиков. «Наряду с этим работаем над созданием новых инфраструктурных объектов в регионе в рамках подготовки и проведения III международного буддийского форума»,- отметил он. Также Бату Хасиков поручил правительству и всем районным муниципальным образованиям во взаимодействии с Центральным хурулом привести в порядок все буддийские объекты. «Россия станет точкой интеграции для ключевых буддийских стран. Благодаря форуму Калмыкия внесет свой вклад в укрепление взаимоотношений», - заключил глава.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия