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13 января, 16:15
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Бригады санавиации Калмыкии в 2024 году оказали помощь 134 пациентам

Бригады санавиации Калмыкии в 2024 году оказали помощь 134 пациентам

В Калмыкии авиамедицинские бригады центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф совершили в 2024 голу 128 полетов, помощь оказана 134 пациентам, 132 эвакуировано, в том числе 7 детей.

Бригады санавиации провели в воздухе почти 336 часов. Развитие службы санитарной авиации в Калмыкии проводится в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Эвакуация пациентов проводится в сопровождении медицинской бригады, которая осуществляет мониторинг показателей жизненно важных функций и проводит требуемую терапию во время транспортировки. Доля лиц, эвакуированных в первые сутки с момента поступления заявки на авиационную эвакуацию, стабильно высокая и составляет 99 % при плановом значении не ниже 90 %.

В бригадах санавиации центра скорой помощи Калмыкии трудятся опытные, высококвалифицированные медицинские работники. Они повышают свой уровень по специальным программам института усовершенствования врачей и учебно-методического отдела федерального центра медицины катастроф имени Н.И. Пирогова».

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