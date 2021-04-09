В Калмыкии предъявлено обвинение шести фигурантам уголовного дела о рейдерском захвате предприятий

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Калмыкии.

По версии следствия, жители соседних регионов, с целью завладения имуществом трех предприятий по добыче нефти и газа на месторождениях Калмыкии, использовав поддельные документы, организовали проведение сделки купли-продажи подставной коммерческой организацией.

После чего, силовым путем при поддержке одного из охранных предприятий проникли на территорию производственной базы, где повредили средства связи и отключили видеонаблюдение.

Работников предприятия злоумышленники выпускать отказались пока не установили контроль за производственной деятельностью на сборных пунктах нефти, расположенных на территории Черноземельского района, тем самым, незаконно завладели имуществом.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, расследование дела продолжается