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29 апреля, 19:46
НовостиКриминал

В Калмыкии предъявлено обвинение шести фигурантам уголовного дела о рейдерском захвате предприятий

В Калмыкии предъявлено обвинение шести фигурантам уголовного дела о рейдерском захвате предприятий

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Калмыкии.

По версии следствия, жители соседних регионов, с целью завладения имуществом трех предприятий по добыче нефти и газа на месторождениях Калмыкии, использовав поддельные документы, организовали проведение сделки купли-продажи подставной коммерческой организацией. 

После чего, силовым путем при поддержке одного из охранных предприятий проникли на территорию производственной базы, где повредили средства связи и отключили видеонаблюдение.

 Работников предприятия злоумышленники выпускать отказались пока не установили контроль за производственной деятельностью на сборных пунктах нефти, расположенных на территории Черноземельского района, тем самым, незаконно завладели имуществом.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, расследование дела продолжается 

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