Жители Калмыкии вновь присоединились к самой масштабной в мире патриотической акции «Диктант Победы»

Сегодня «Диктант Победы» написали более 4 тысяч жителей Калмыкии. Для его проведения было подготовлено 20 площадок. В том числе - в районах республики. Патриотическая акция прошла в форме тестирования, как очно, так и онлайн. Ее участники отвечали на вопросы о значимых событиях времен Великой отечественной войны.

Воспитатель Ирина Полоусова решила непременно принять участие в патриотической акции. И не столько для повышения исторической грамотности, события военных лет тесно связаны и с ее семьей. По мнению женщины, у многих, кто пришел на «Диктант Победы» прадеды отдали жизни за мирное небо. А из 25 вопросов она не ответила только на пять.

А вот Валерий Лукьянченко ждет от Диктанта хороших результатов. В школе по истории была пятерка. За блестящее знание по этой дисциплине дали даже грамоту, вспоминает он. Спустя много лет - знания пригодились. Участниками акции стали многие его коллеги из военкомата.

Джиргал Хейчиева представляла почтовую службу. Появился стимул расширить свой кругозор, почитать книги, говорит она. Вопрос о великих советских полководцах застал ее врасплох.

А вот молодежь отказалась от интервью, ссылаясь на пробел знаний по истории. Но ребята признались, что «Диктант Победы» вызвал у них интерес к событиям далекой войны, подвигам фронтовиков. Впрочем, эту цель и преследовали организаторы патриотической акции, чтобы молодое поколение знало подлинную историю своей страны.

А вот старшеклассники, ответившие правильно на все 25 вопросов теста получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Они Диктант писали в школах. Итоги акции подведут в июне.