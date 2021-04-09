29 апреля, 23:54
 11 °C
90,15
74,38
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 апреля, 19:04
Новости

Минстрой России поддержал выделение допсредств Калмыкии на возведение еще 30 объектов водоснабжения

Минстрой России поддержал выделение допсредств Калмыкии на возведение еще 30 объектов водоснабжения

 Как рассказал в прямом эфире на своей странице в инстаграм вице-премьер республики Наран Кюкеев, ранее по Нацпроекту «Чистая вода» в 2021-2022 году были запланированы работы на 6 объектах на сумму 624 миллиона рублей, но этих средств недостаточно.

Об этом доложил Глава республики Бату Хасиков Президенту страны в июле 2019 года.  Минстрой согласился с тем, что Калмыкии необходимо выделить еще около 3 миллиардов рублей на строительство новых и реконструкцию существующих систем водоснабжения и водоотведения. Реализация запланирована на будущий и два последующих года.

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия