29 апреля, 19:04
Минстрой России поддержал выделение допсредств Калмыкии на возведение еще 30 объектов водоснабжения
Как рассказал в прямом эфире на своей странице в инстаграм вице-премьер республики Наран Кюкеев, ранее по Нацпроекту «Чистая вода» в 2021-2022 году были запланированы работы на 6 объектах на сумму 624 миллиона рублей, но этих средств недостаточно.
Об этом доложил Глава республики Бату Хасиков Президенту страны в июле 2019 года. Минстрой согласился с тем, что Калмыкии необходимо выделить еще около 3 миллиардов рублей на строительство новых и реконструкцию существующих систем водоснабжения и водоотведения. Реализация запланирована на будущий и два последующих года.
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