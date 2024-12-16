18 декабря, 10:50
 3 °C
108,34
103
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 декабря, 07:41
НовостиСобытие

В Калмыкии 25 декабря – День национального праздника Зул объявлен выходным днем

В Калмыкии 25 декабря – День национального праздника Зул объявлен выходным днем

Указ подписан Бату Хасиковым и размещен на официальном сайте главы региона.

В этом году, в соответствии с лунным календарем, калмыцкий новый год отмечают 25 декабря. Для калмыков, некоторых провинций Тибета и Индии этот день двойной праздник - встреча Нового года, а для буддистов - день памяти основателя школы Гелуг великого ламы Зонкавы.

Праздник Зул для калмыков и светский, и религиозный. Чем больше лампадок горит в вашем доме, тем лучше, вместо лампадки можно зажечь свечи, маленькие электрические светильники. Совершая подношения, зажигая лампадки, думайте о хорошем, чтобы в наступающем году не было стихийных бедствий, болезней, невзгод. Пусть наступающий новый год подарит благополучие всем живым существам, вам, вашим родным и близким.

В празднике Зул калмыки сохранили все то, что символизирует благополучие семейного очага и добрые пожелания всем.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия