В Калмыкии появятся модульные спортивные залы и «умные» площадки

На их строительство Калмыкия в течение трех лет получит порядка ста миллиардов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Их получат почти все регионы.

По распоряжению председателя федерального Правительства Михаила Мишустина, в общей сложности, за три года на сооружение новых спортивных объектов направят 9 миллиардов рублей. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».

Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и сёлах.