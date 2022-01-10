Продолжается развитие информационной инфраструктуры

В этом году к мобильному интернету будут подключены шесть малонаселенных пунктов республики, выбранных по итогам голосования жителей региона. Сообщает Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Всего до 2030 года в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» мобильный интернет станет доступным еще 66 малонаселенным пунктам, в которых проживают от 100 до 500 человек.

В числе главных требований - отсутствие сложных геологических условий прокладки кабеля и расстояние до точки присоединения к сети связи оператора - менее 70 километров.

Бату Хасиков отметил, что выбор сел и поселков для подключения к Всемирной паутине в 2023 году также будет определен народным голосованием. И призвал жителей республики быть активнее.