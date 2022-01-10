«Российское Движение Школьников на связи»

В число 9 регионов, где будет реализован этот «пилотный» Всероссийской проект, вошла и Калмыкия. Открытие уголка РДШ с выходом в интернет состоялось в почтовом отделении села Троицкое. Учащиеся от восьми до восемнадцати лет, учителя и родители смогут пользоваться им бесплатно. Подробнее в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

В Калмыкии Российское движение школьников насчитывает более трех тысяч человек. Более пятисот из них – это учащиеся школ села Троицкое. И количество желающих вступить в их ряды здесь растет с каждым днем. Их пополнила и 6-классница Арина Канаева. Теперь она в числе других школьников страны - участник Всероссийского экспериментального проекта. Его победители получат путевки в ведущие Детские центры, такие как «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена».

Кроме традиционных образовательных программ, интернет-сервисов и поисковых систем – в компьютерах, установленных в почтовом отделении, есть доступ и к проектам Российского Движения Школьников. Ребята могут проявить свои способности в творческих конкурсах, экологических, краеведческих, патриотических акциях, а также присоединиться к научным проектам, спортивным и киберспортивным состязаниям.

И такие компьютерные кабинеты появились на территории 9 субъектов. Их создали на базе 10 почтовых отделений. Село Троицкое Целинного района вошло в число участников пилотного проекта, благодаря количеству учащихся. В трех общеобразовательных учреждениях райцентра обучается более тысячи шестисот мальчишек и девчонок.

Экспериментальный проект стартовал с начала этого месяца, его результаты станут известны в конце марта. Если точки доступа к образовательным программам окажутся востребованными и полезными для школьников и педагогов, то проект получит большее распространение. А значит,тысячи учащихся в отдаленных селах страны смогут не только стать активистами РДШ, но и принять участие в более 30 онлайн-программах этого движения.