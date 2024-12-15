В Калмыкии появится многофункциональный молодежный центр

Он откроется во Дворце шахмат в Элисте. В нем будут предоставлены возможности для обучения, культурного развития, реализации творческих проектов и активного участия в жизни общества.

Финансирование проекта проходит программы комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» федерального агентства по делам молодежи.

С подрядной организацией заключен контракт на сумму 39 млн 766,2 тыс. рублей. В настоящее время на объекте идут масштабные работы.

Важно отметить, что это не первый проект в сфере организации молодежного досуга. В Элисте с этого года функционирует Дом молодежи имени Б. Б. Городовикова, где проводятся форумы, конференции и мероприятия, направленные на раскрытие потенциала молодых людей. Новый молодежный центр, станет логичным продолжением работы в этом направлении и дополнит существующую инфраструктуру.