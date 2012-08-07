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26 февраля, 12:22
НовостиСельское хозяйствоЭкология

В Калмыкии появится Центр по борьбе с опустыниванием земель

В Калмыкии появится Центр по борьбе с опустыниванием земель

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Решение было принято по итогам его визита в регион в начале февраля этого года.

О катастрофической ситуации, которая сложилась в сельском хозяйстве из-за засухи и наступления песков Мишустину доложили калмыцкие аграрии. Согласно поручению, созданием Центра займутся федеральные Минсельхоз и Минприроды. Во взаимодействии с Российской академией наук до 1 сентября они должны представить свои предложения.

Опустынивание наносит серьезный вред не только экологии, но и экономике региона. Новый Центр призван решить один из самых серьезных вопросов для республики. По последним данным, в Калмыкии разрушение почвы происходит на площади чуть более 3 миллионов гектаров.

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