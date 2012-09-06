Лучшие кардиохирурги страны проведут ряд операций пациентам из Калмыкии

В Ресбольнице сегодня работают врачи Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Среди них – и наш земляк Церен Бадмаев. Медики проводят осмотр пациентов, находящихся сейчас на лечении в стационаре.

Цель визита - отбор на высокотехнологичные операции, которые в регионах не проводят. Сегодня также прибудут детские хирурги.

Напомним, осенью прошлого года специалисты провели несколько сложных операций жителям Калмыкии с хронической сердечной недостаточностью, приобретенными пороками сердца и патологией восходящего отдела аорты.