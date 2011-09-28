Началась регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайт www.dobro.ru. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды.

Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона. Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе, в том числе и в Калмыкии.

Напомним, на специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список территорий для благоустройства в своем городе. К слову, в 2022 году в федеральном проекте участвуют Элиста, Городовиковск, Лагань, Ики-Бурул, Кетченеры, Тундутово Малодербетовского района и Яшалта.