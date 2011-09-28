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26 февраля, 10:16
НовостиБлаготворительностьГород

Началась регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города

Началась регистрация волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства города

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайт www.dobro.ru. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды.

 Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона. Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе, в том числе и в Калмыкии.

Напомним, на специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список территорий для благоустройства в своем городе. К слову, в 2022 году в федеральном проекте участвуют Элиста, Городовиковск, Лагань, Ики-Бурул, Кетченеры, Тундутово Малодербетовского района и Яшалта.

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