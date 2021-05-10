В Калмыкии появился мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

Это стало возможным, благодаря участии Калмыкии в одноименном федеральном проекте. Этому событию сегодня придали торжественность по случаю праздника. Главными его героями стали юные участники дорожного движения, которые отличились в республиканском смотре-конкурсе. Лаборатория на колесах предназначена для обучения детей правилам на дорогах и моделирует ситуации, в которых они могут оказаться