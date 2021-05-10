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1 июня, 21:03
Новости

В Калмыкии появился мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

В Калмыкии появился мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

Это стало возможным, благодаря участии Калмыкии в одноименном  федеральном проекте. Этому событию сегодня придали торжественность по случаю праздника. Главными его героями стали юные участники дорожного движения, которые отличились в республиканском смотре-конкурсе. Лаборатория на колесах предназначена для обучения детей правилам на дорогах и моделирует ситуации, в которых они могут оказаться

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