﻿Молебен в честь Святой Рипсимии впервые состоялся в строящемся храме села Троицкое

Это единственное в России место, где хранятся мощи мученицы, благодаря подвигу которой Армения стала первой христианской страной.

В Калмыкию реликвия попала в советское время. А документы, подтверждающие это, найдены недавно.

Молебен в память о Святой в этот день в храме Троицы Живоначальной служил его настоятель, иерей Иоанн. Это первая служба в стенах строящейся церкви. По его словам, это позволит намолить божий дом еще до завершения работ.

В Калмыкии мощи Святой Рипсимии Армянской чудесным образом оказались еще в советское время. Однако, духовное открытие святыни произошло несколько лет назад. А вот документально подтвердить факт удалось лишь совсем недавно, рассказывает староста храма Троицы Живоначальной Александр Лобанов. Кстати, в основании будущего алтаря заложены частицы мощей Рипсимии Армянской. Это произошло еще в начале строительства, которое затем на долгие годы было приостановлено. И лишь в 2020 году, не без чудесной помощи свыше, удалось вновь приступить к работам.

Рипсимия вместе с еще тридцатью тремя инокинями бежала из Рима в Армению, не желая вступать в брак с императором Диоклитианом. Однако, и там девушки не нашли спасения. Благодаря подвигу мученически погибшей за христианскую веру Рипсимии, Армения стала первой христианской страной. Но почитают ее не только на Араратской земле, также и в традиции Русской Православной церкви. Прикоснуться к мощам и поклониться ее образу в России можно лишь в селе Троицкое Целинного района.

Память предков, связь времен и поколений. Понять это и решить действовать, следуя примеру апостолов и мучеников. Так можно сказать и о тех, кто продолжает бережно хранить христианскую веру и возводить храмы.