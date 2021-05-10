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1 июня, 21:47
НовостиСпорт

Первая выездная игра и первое поражение

Первая выездная игра и первое поражение

 

 Сегодня «Уралан» встречался в Назрани с местным «Ангуштом». В первом тайме игра была равной, что и отражал счет - 0:0. После перерыва хозяева, в их составе больше футболистов, которые имеют опыт выступления во втором дивизионе, стали чаще оказывать давление на ворота «Уралана». Но забить игроки «Ангушта» смогли только на 52 минуте, с пенальти. Футболисты из Калмыкии попытались отыграться и получили еще один гол. В итоге - 2:0 в пользу команды Ингушетии.

Следующая встреча пройдет через неделю – вновь гостевая. Элистинцы встретятся с соперниками из Дагестана.

Напомним, желто-синие после долгого перерыва, вновь вернулись на поля Чемпионата России. Пока в III дивизионе.

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