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21 сентября, 13:19
НовостиКультура

В Калмыкии появилась первая модельная библиотека

В Калмыкии появилась первая модельная библиотека

Новое учреждение культуры открылось в посёлке Комсомольский Черноземельского района. Финансовая поддержка из федерального бюджета в размере пяти миллионов рублей позволила изменить библиотеку до неузнаваемости. Теперь сюда приходят не только почитать книги, но и просто с комфортом провести время.

На базе учреждения теперь проходят различные встречи, конференции и конкурсы. Подробнее о первой модельной библиотеке смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

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