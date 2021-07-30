В Калмыкии появилась первая модельная библиотека

Новое учреждение культуры открылось в посёлке Комсомольский Черноземельского района. Финансовая поддержка из федерального бюджета в размере пяти миллионов рублей позволила изменить библиотеку до неузнаваемости. Теперь сюда приходят не только почитать книги, но и просто с комфортом провести время.

На базе учреждения теперь проходят различные встречи, конференции и конкурсы. Подробнее о первой модельной библиотеке смотрите в дневном выпуске «Вести Калмыкия».