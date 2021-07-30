Калмыцкий государственный университет заботится о безопасности учащихся

После сообщений о трагедии в Перми в главном опорном ВУЗе республики сегодня усилили пропускной режим, проверили новую систему безопасности, которую установили в учебных корпусах, а с сотрудниками охраны проведен инструктаж. Еще раз напомнили студентам, как вести себя в случае непредвиденной ситуации. Подробнее - Зоя Бармагнановой.

Амуланга Манджиева и Зоя Тюрбеева говорят, что до сих пор не могут отойти от шока после трагедии, которая произошла в Пермском университете. Об этом третьекурсницы экономического факультета узнали из соцсетей. ЧП стало поводом задуматься и о безопасности в родном ВУЗе.

В учебный корпус №7, несмотря на непрекращающийся поток учащихся, постороннему попасть непросто. Нужно пройти несколько этапов идентификации по новой комплексной системе безопасности. Сотруднику или студенту необходимо приложить специальную карту с универсальным кодом, фиксирующим время. ЧП в Перми – не первый случай вооруженного нападения в образовательном учреждении. Потому к усиленным мерам безопасности в КамлГУ относятся с пониманием.

Кроме комплексной системы безопасности, внимательно следят за посетителями и прошедшие инструктаж сотрудники лицензированной охраны. У Нины Синякиной на случай ЧП есть кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии.

«Безопасность студентов – на первом месте», считает и ректор КалмГУ Бадма Салаев. Всего же, на видеофиксацию в помещениях учебных общежитий и семи корпусов, за последние пять лет ВУЗ потратил 57 миллионов рублей.

Для студентов установили информационные табло с выходом в интернет. На платформе в разделе «Антитеррор» можно просмотреть видео или ознакомиться с информацией о том, как вести себя в случае вооруженного нападения. Также с первокурсниками проводят специальное тестирование и психолого-педагогические тренинги.