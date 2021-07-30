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21 сентября, 14:21
НовостиСоциальная политика

В Калмыкии 2 393 семьи получают ежемесячную выплату при рождении первенца

В Калмыкии 2 393 семьи получают ежемесячную выплату при рождении первенца

Такие данные приводит министерство социального развития, труда и занятости региона. Общая сумма средств, направленных на ежемесячные выплаты до достижения ребёнком трёх лет, составляет более 169 миллионов рублей. Размер выплаты - 10 926 рублей.

Получают её семьи, в которых после 1 января 2018  года родился или был усыновлён первенец, при условии, что среднедушевой доход семьи не более, чем в два раза превышает прожиточный минимум.

 

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