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4 марта, 19:52
НовостиЭкономикаЭкология

В Калмыкии построят «крупнейшую в России солнечную электростанцию» мощностью 116 МВт

В Калмыкии построят «крупнейшую в России солнечную электростанцию» мощностью 116 МВт

Это совместное предприятие компании «Фортум» и Российского фонда прямых инвестиций. О реализации проектов «зеленой» энергетики Глава Калмыкии Бату Хасиков и исполнительный вице-президент компании Александр Чуваев договорились еще в июне 2019 года на экономическом форуме в Петербурге.

Первая очередь будущей СЭС на 78 МВт начнет поставки на оптовый рынок электроэнергии в четвертом квартале текущего года. В полном объеме станция заработает в следующем году. Сейчас ведется работа над проектной документацией.

 В минувшем году Салынская и Целинская ветро- электроустановки приступили к поставкам на оптовый рынок электроэнергии. Для республики это доход в бюджет и рабочие места. Дальнейшими шагами, уверен Глава региона, станет генерация солнечной энергии и приход других компаний, развивающих «зеленую» генерацию.  

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