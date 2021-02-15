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4 марта, 19:35
НовостиОбщество

Живой отклик на просьбы и жалобы граждан

Живой отклик на просьбы и жалобы граждан

Рекордное количество жалоб и пожеланий поступает на электронную почту Общественной палаты от граждан региона.

В рамках проекта «Час с министром» общественные деятели вместе с  руководителем администрации Главы Калмыкии Чингисом Бериковым обсудили задержку компенсации репрессированным, качество ремонта автомобильных дорог и другие вопросы.

Там же прозвучала инициатива о присвоении званий Героев России землякам за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Говорили и о Фонде Президентских грантов.  Прием заявок завершится 15 марта. От некоммерческих организаций в Калмыкии  на сегодняшний день подано 5 заявок.

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