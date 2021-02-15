У животноводов республики продолжается зимовка скота

Учитывая сложившиеся в прошлом году крайне неблагоприятные погодные условия, в виде продолжительной засухи и, как следствие, отсутствия травостоя на пастбищах, сельхозкампания проходит в непростых условиях. Как проходит зимовка, и стали ли подспорьем фермерам федеральные субсидии? В Яшкульском районе побывала наша съемочная группа. Старший чабан племзавода «Кировский» Бадма Цебиков работает на животноводческой стоянке более десяти лет. На сегодняшний день у фермера 250 голов маточного поголовья и 350 прошлогодних ягнят. Нынешняя зимовка у опытного животновода проходит в непростых условиях, признается Баатр Цебиков. Тем не менее, фермер ежегодно выполняет план расплодной кампании 100 овцематок на 100 ягнят.

По словам директора племзавода «Кировский» Эрдни Гаряева, несмотря на незначительный падеж скота, им удалось сохранить маточное поголовье.

Почти 300 КФХ и дюжина сельхозпредприятий Яшкульского района в минувшем году получили около 120 миллионов рублей. На сегодняшний день средства освоены на 100 процентов. По словам начальника управления АПК Яшкульского РМО Баатра Баршева, фермеры и в этом году планируют получить господдержку. Скот переведён на корма еще с июня. Кроме собственных запасов, в ход шли и закупленные за счет субсидий в Дагестане, Ставропольском, Ростовской и Рязанской областях.

Не допустить отхода поголовья в период зимовки – главная задача для всех животноводов Калмыкии. Затем предстоит не менее ответственный период – расплодная кампания. В хозяйствах уже ведутся подготовительные работы, идёт подкормка маточного поголовья. Обозначены планы для каждой животноводческой точки.