12 июня, 15:19
Голосование на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии пройдет в три дня – 8,9,10 сентября
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Такое решение приняли члены республиканского избиркома, информация об этом размещена на сайте ведомства. На заседании также утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов регионального парламента 7 созыва, часы работы и график приема заявлений о включении в список по месту нахождения избирателей.
Для информирования участников процесса с 15 июня будут открыты пункты приема звонков «горячей линии» в республиканской и территориальных комиссиях.
Фото: kalmyk.izbirkom.ru