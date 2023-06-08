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12 июня, 15:19
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Голосование на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии пройдет в три дня – 8,9,10 сентября

Голосование на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии пройдет в три дня – 8,9,10 сентября

Такое решение приняли члены республиканского избиркома, информация об этом размещена на сайте ведомства. На заседании также утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов регионального парламента 7 созыва, часы работы и график приема заявлений о включении в список по месту нахождения избирателей.

Для информирования участников процесса с 15 июня будут открыты пункты приема звонков «горячей линии» в республиканской и территориальных комиссиях.

Фото: kalmyk.izbirkom.ru

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