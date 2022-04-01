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29 апреля, 19:18
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Фестиваль Тюльпанов подходит к концу

Фестиваль Тюльпанов подходит к концу

По поручению главы региона Бату Хасикова он проходил в течение месяца.

В выходные жителей и гостей солнечной республики ждут в Лаганском, Ики-Бурульском, Сарпинском, Кетченеровском районе и, конечно же, в степной столице. Здесь  состоится красочное шествие в национальных костюмах. По традиции будет задействовано несколько площадок – в парке Дружба, на Пагоде Семи Дней и в парке Победы на 7 микрорайоне.

Завтра в рамках Фестиваля Тюльпанов в Парке Победы пройдет «Теегинfest». Это площадка для самых активных, смелых, веселых и талантливых ребят. Мероприятие организовано с целью обеспечения  досуга, неформального общения и творческой самореализации. Проводиться оно уже во второй раз. Кроме того, в республику продолжают пребывать туристы. Стремительно растущий интерес к местному колориту становится привычным для жителей Калмыкии. Словом, калмыцкая степь радушно открывает свои гостеприимные объятия для всех.

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