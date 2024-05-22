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24 мая, 13:09
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В Калмыкии популяция краснокнижного журавля-красавки сократилась почти в 15 раз – сообщили сотрудники государственного заповедника «Черные Земли»

В Калмыкии популяция краснокнижного журавля-красавки сократилась почти в 15 раз – сообщили сотрудники государственного заповедника «Черные Земли»

В основном эти птицы обитают в местах, где есть разливы артезианов и каналов. По экспертной оценке, их общая численность в регионе не превышает 11,5 тысяч пар. Причина постоянного сокращения популяции - отстрел охотниками журавля на путях его миграции на Ближнем Востоке.

В арабских странах, его употребляют в пищу. Сотрудники заповедника озвучили это на международном совещании по степному орлу в Алма-Ате, где был орнитолог из ОАЭ. Совместными усилиями специалисты намерены продолжить работу по предотвращению истребления птиц на миграции и зимовках.

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