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24 мая, 13:07
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В отношении экс-гендиректора АО «Город шахмат» возбудили уголовное дело

В отношении экс-гендиректора АО «Город шахмат» возбудили уголовное дело

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что экс-гендиректор осуществил безвозмездное отчуждение расположенного в «Городе шахмат» земельного участка общей площадью около 800 кв. м стоимостью около 1 млн 100 тыс рублей в пользу одной из коммерческих организаций.

Акционерному обществу причинён имущественный вред в особо крупном размере. И вот что нам сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

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