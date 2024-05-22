В отношении экс-гендиректора АО «Город шахмат» возбудили уголовное дело

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что экс-гендиректор осуществил безвозмездное отчуждение расположенного в «Городе шахмат» земельного участка общей площадью около 800 кв. м стоимостью около 1 млн 100 тыс рублей в пользу одной из коммерческих организаций.

Акционерному обществу причинён имущественный вред в особо крупном размере. И вот что нам сообщили сегодня в региональной прокуратуре.