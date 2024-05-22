С 27-го мая в Калмыкии начнётся месячник антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ

Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконных оборотом запрещенных веществ, который отмечается 26 июня. В образовательных учреждениях республики пройдут мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и психотропных веществ.

Как отметила заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Сана Очирова, акция направлена в первую очередь на профилактику социально опасных форм поведения среди молодёжи.