В Калмыкии полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном обороте и контрабанде наркотических средств

Сотрудниками полиции Калмыкии во взаимодействии с коллегами регионального Управления ФСБ задержан, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.



На автодороге ФАД Р-216 "Астрахань-Махачкала", пролегающей по территории Черноземельского района, сотрудниками Госавтоинспекции за административное правонарушение была остановлена автомашина "Скания" под управлением водителя 1973 года рождения.



В ходе досмотра, в салоне транспортного средства в отсеке для документов была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находились три пакетика с веществом растительного происхождения серо-бурого цвета со специфическим запахом и два пакетика с порошкообразным веществом бело-серого цвета. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Экспертизой установлено, что обнаруженные наркотические средства являются: "гашиш", "героин", "метамфетамин", "метадон" общей массой 2,258гр. и "опий" обшей массой 3,091 гр., которые хранил в пачке из-под сигарет в салоне автомобиля.



В отношении мужчины, управлявшего транспортным средством, органами предварительного следствия МВД возбуждены 3 уголовных дела предусмотренных частью 1 статьи 228, уголовное дело по части 2 статьи 228 и части 3 статьи 229.1 УК РФ.



В настоящее время задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Источник: https://08.мвд.рф.ru