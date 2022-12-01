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16 марта, 08:58
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Открылась регистрация волонтеров для поддержки всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства

Открылась регистрация волонтеров для поддержки всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства

Регистрация проходит на платформе добро.рф и продлится до конца мая. В этом году на голосование представлены новые объекты благоустройства в 12 муниципальных образованиях. Волонтеры будут рассказывать жителям городов и сел об их дизайн – проектах или объектах по благоустройству. Они также будут помогать и во время самой процедуры голосования через платформу загородсреда. ру.

Напомним, что в 2022 году в подобном мероприятии было задействовано более 200 добровольцев. Набравшие с 15 апреля по 31 мая наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в следующем году.

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