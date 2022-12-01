Сегодня республика принимает участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В ходе мероприятия силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут переведены в повышенную готовность. Благодаря таким учениям, участники тренировки смогут быстро среагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации.



К примеру, сегодня они будут тушить крупный ландшафтный пожар. Подробности – в дневном выпуске Вестей.



Фото: t.me/mchs_08kalmykiya (МЧС Калмыкии)