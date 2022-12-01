16 марта, 08:34
Сегодня республика принимает участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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В ходе мероприятия силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут переведены в повышенную готовность. Благодаря таким учениям, участники тренировки смогут быстро среагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации.
В ходе мероприятия силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут переведены в повышенную готовность. Благодаря таким учениям, участники тренировки смогут быстро среагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации.
К примеру, сегодня они будут тушить крупный ландшафтный пожар. Подробности – в дневном выпуске Вестей.
Фото: t.me/mchs_08kalmykiya (МЧС Калмыкии)