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16 марта, 08:34
Новости

Сегодня республика принимает участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сегодня республика принимает участие во Всероссийских учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В ходе мероприятия силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут переведены в повышенную готовность. Благодаря таким учениям, участники тренировки смогут быстро среагировать и ликвидировать чрезвычайные ситуации.

К примеру, сегодня они будут тушить крупный ландшафтный пожар. Подробности – в дневном выпуске Вестей.

Фото: t.me/mchs_08kalmykiya (МЧС Калмыкии)

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