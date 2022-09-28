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21 ноября, 08:52
Новости

В Калмыкии покажут фильмы о спецоперации

В Калмыкии покажут фильмы о спецоперации
Министерство культуры России и Фонд кино запустят линейку документальных историй, которые смогут посмотреть все жители страны в кинозалах. Авторы, учувствовавшие в конкурсе кинопроектов по сюжетам новейшей истории, могли представить проекты о спецоперации, истории Донбасса и героизме его защитников.

Первые такие картины уже запущены в производство благодаря проекту "Фонд Кинопрокат". Новые работы по этой теме планируется поддержать и в 2023 году.
 
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