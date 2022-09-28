Сегодня бухгалтеры Калмыкии отмечают свой профессиональный праздник

Интересно, что дата события имеет символическое значение. Она приурочена к изданию Закона "О бухгалтерском учете" 21 ноября 1996 года. Праздник справляют аудиторы, бывшие и действующие бухгалтеры, а также преподаватели и студенты, которые только готовятся вступить в ряды работников этой важной профессии. Именно от их четкой и внимательной работы зависит не только успех отдельно предприятия, но и экономика всего государства.