Сегодня артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" ждут в Санкт-Петербурге с заключительным выступлением в программе гастролей

Это последний город тура по России, куда отправится прославленный коллектив. Репетиции и подготовка к этому масштабному событию проводятся ежедневно. Ярким и красочным хореографическим шоу уже насладились жители Чебоксар, Тольятти, Йошкар-Олы и Ижевска.



Это и уникальные калмыцкие танцы, традиционные костюмы, национальные мелодии и атмосфера степного простора. В рамках спектакля "Ойраты" представят свои лучшие номера из Золотого фонда калмыцкого танца.