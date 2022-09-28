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21 ноября, 09:17
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Сегодня артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" ждут в Санкт-Петербурге с заключительным выступлением в программе гастролей

Сегодня артистов Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" ждут в Санкт-Петербурге с заключительным выступлением в программе гастролей

Это последний город тура по России, куда отправится прославленный коллектив. Репетиции и подготовка к этому масштабному событию проводятся ежедневно. Ярким и красочным хореографическим шоу уже насладились жители Чебоксар, Тольятти, Йошкар-Олы и Ижевска.

Это и уникальные калмыцкие танцы, традиционные костюмы, национальные мелодии и атмосфера степного простора. В рамках спектакля "Ойраты" представят свои лучшие номера из Золотого фонда калмыцкого танца.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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